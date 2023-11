Adolescente é morto com vários tiros no bairro Retiro

Um adolescente de 17 anos foi assassinado com vários tiros no fim da manhã desta quarta-feira (8) no bairro Retiro, em Volta Redonda. O homicídio aconteceu na Estrada da União e a Polícia Militar foi acionada por volta das 11 horas.

Quando a PM chegou ao local o homem já estava morto. No corpo, havia várias perfurações provocadas por tiros e ao redor os policiais observaram diversas cápsulas deflagradas de munições. A perícia foi acionada para levantar mais detalhes.

Até o momento desta publicação, a vítima ainda não havia sido identificada.