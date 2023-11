A magia do teatro chega mais uma vez à cidade de Barra Mansa. Nesta sexta-feira, dia 10, a Prefeitura, através da Fundação Cultura, vai apoiar a apresentação do espetáculo “Pimentinha – Elis Regina Para Crianças”, que é baseado na infância da cantora gaúcha. A peça faz parte do projeto Diversão em Cena, que é promovido pela Fundação AcerlorMittal, e será apresentada na Fazenda da Posse, no bairro Barbará.



Com muita música, o espetáculo “Pimentinha – Elis Regina para Crianças”, do grupo Grandes Músicos para Pequenos, conta a história de Lilica, uma menina apaixonada por música e por grandes cantoras, que faz de tudo para sua mãe levá-la a um concurso de jovens talentos no rádio. Chegando lá, a menina de óculos e cabelo desgrenhado se sente intimidada pelo visual que a impõem. Em busca de sua própria essência, Lilica vai desafiar os padrões de beleza e mostrar que toda pessoa é linda quando dá espaço para sua real personalidade. A apresentação traz alguns clássicos de Elis Regina, como “Fascinação”, “O Bêbado e a Equilibrista”, “Madalena” e “Como Nossos Pais”.

O programa Diversão em Cena tem o compromisso de democratizar o acesso à cultura, levando apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas, em mais de 60 municípios.

SERVIÇO:

“Pimentinha – Elis Regina para Crianças”

Data: 10/11 (sexta-feira)

Classificação: A partir de 02 anos

Entrada: Gratuita

Horário: 19h

Duração: 60 minutos

Local: Fazenda da Posse – bairro Barbará, Barra Mansa.

Fotos: Divulgação