Os bombeiros resgataram na tarde desta quarta-feira (8), no mar de Ipanema, no Rio, um corpo que pode ser do adolescente Leonardo Rufino, de 16 anos, morador de Resende. Segundo a corporação, o corpo estava a cerca de 1,6km da costa.

O adolescente, morador do bairro Cabral, foi para o Rio no domingo (5) em uma excursão de ônibus organizada na cidade. O menino foi arrastado por uma forte onda gerada pela ressaca do mar.

Os salva-vidas conseguiram salvar outros dois que se afogavam, mas Leonardo não teve a mesma sorte. A mãe dele foi para o Rio ainda no domingo, assim que soube que os bombeiros estavam à procura do seu filho.

Ela afirmou que não tinha autorizado Leonardo a participar da excursão e que não soube que ele tinha viajado.