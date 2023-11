O corpo encontrado no mar de Ipanema, Zona Sul do Rio, é do adolescente Leonardo Tavares da Silva, de 16 anos, morador de Resende. A mãe de Leonardo, Alessandra Tavares da Silva, esteve no Instituto Médico Legal (IML) na noite desta quarta-feira (8) onde fez o reconhecimento. A informação foi confirmada pelo jornal O Globo.

O corpo foi encontrado durante a tarde perto das Ilhas Cagarras, a cerca de 1,6 quilômetro da costa, na altura do posto 8. Leonardo desapareceu no mar durante a ressaca que fez com que as ondas chegassem até a orla. A Marinha já havia emitido um alerta. Morador do bairro Cabral, o rapaz foi para a cidade do Rio em uma excursão no domingo (5). Outros jovens que estavam no mesmo ônibus e também se afogaram e foram resgatados com vida.

Desde domingo, os bombeiros vinham tentando encontrar o adolescente, fazendo buscas com apoio de drones e helicóptero; mergulhadores, motos-aquáticas e botes infláveis com sonar. (Foto: Arquivo Pessoal)