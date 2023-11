Polícia Civil suspeita de violência doméstica; um homem de 59 anos, que segue internado, também estava na casa no momento do fato

Uma mulher de 41 anos morreu em um incêndio no início da madrugada desta quarta-feira, dia 08, por volta de 1h30, em uma residência na Rua Manoel Juvêncio, no Morro do Gama, em Barra do Piraí. No momento do ocorrido, também estava no local um homem de 59 anos, que seria companheiro da vítima. Ele foi atendido e encaminhado em estado gravíssimo à Santa Casa de Misericórdia da cidade. A vítima reunia pelo menos 15 anotações criminais, incluindo ameaça, calúnia, furto, injúria, lesão corporal, entre outras. Já o homem, tinha duas passagens por lesão corporal.

A ocorrência foi atendida por policiais militares do 10º BPM e registrada na 88ª DP pelo delegado titular da unidade, Antonio Furtado. Em depoimentos, os agentes contaram que estavam em patrulhamento quando foram acionados e solicitados a comparecer a um endereço no Morro do Gama para verificar uma ocorrência de violência doméstica. Segundo informações, vizinhos próximos teriam notado uma briga entre o casal.

Ao chegarem, os policiais militares perceberam que a casa apontada na denúncia estava incendiada e que os bombeiros já estavam no local e tinham controlado as chamas. A mulher já estava morta no interior da residência e o homem já havia sido socorrido.

Furtado adiantou que uma das linhas de investigação é de que o homem, que segue internado, tenha provocado o incêndio durante a discussão. Ele explicou que, caso seja comprovado o envolvimento dele no incêndio, a pena pode chegar a 10 anos de prisão. Segundo o delegado, provocar incêndio com risco à saúde ou vida de alguém, bem como ao patrimônio, resulta em pena de seis anos. No caso de resultado morte, ainda que culposa, a pena aumenta em até 4 anos.

– As evidências iniciais apontam para uma discussão entre o casal, seguida de incêndio na residência, cujas circunstâncias nos levam a considerar a possibilidade de um ato de violência doméstica. Mas ainda é muito cedo para conclusões. Nosso foco agora é conduzir uma investigação completa e minuciosa, aguardando o laudo da perícia de local para elucidar os eventos que culminaram nessa triste fatalidade – concluiu.