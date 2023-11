Policiais militares lotados na 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ªCIPM) prenderam dois jovens, de 24 e 22 anos, com drogas no início da noite de terça-feira (7) em Paraty (RJ). O caso aconteceu na Rua Aluísio de Castro, no bairro Condado.

Segundo a Polícia Militar, guarnições procederam ao endereço para verificar uma denúncia de homens traficando. No local, os policiais realizaram um cerco e avistaram os dois suspeitos.

Em seguida, foi feita abordagem. Com o jovem de 22 anos, os policiais encontraram uma sacola contendo 165 invólucros de cocaína de R$ 10, 35 invólucros de cocaína de R$ 50, 24 tiras de maconha de R$ 15 e 72 pedras de crack. Nada de ilícito foi encontrado com o outro rapaz.

Diante dos fatos, os dois suspeitos e todo o material apreendido foram conduzidos à delegacia de Paraty, onde o caso foi registrado.

Na delegacia, foi descoberto que o mais novo encontrava-se evadido do sistema prisional. Ele responde pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas. Ambos foram autuados pelos crimes, permanecendo presos.