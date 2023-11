Titular da Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher elogiou a estrutura que a prefeitura oferece às forças de segurança, como a Patrulha Maria da Penha

O secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, recebeu na tarde desta terça-feira (7) a nova delegada da Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher de Volta Redonda (Deam-VR), Juliana Montes. O encontro aconteceu na sede da Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública), na Ilha São João. Juliana elogiou a estrutura que a prefeitura oferece às forças de segurança, como a Patrulha Maria da Penha e a cessão das imagens do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) que auxiliam na identificação de suspeitos de crimes.

“Estou muito satisfeita de poder trabalhar em Volta Redonda. Uma grata surpresa conhecer toda essa estrutura da Secretaria de Ordem Pública, do Ceam (Centro Especializado de Atendimento à Mulher) e tudo que se refere ao amparo à mulher. Já sabia que era uma cidade muito estruturada, mas ao conhecer de perto realmente foi uma grata surpresa. A questão da violência doméstica ultrapassa, e muito, o crime e a questão policial. A gente precisa da atuação da sociedade e do Estado como um todo na proteção da mulher; antes e depois do atendimento policial”, afirmou Juliana.

O secretário Luiz Henrique deu as boas-vindas à delegada e reforçou a integração entre as forças de segurança que vêm trazendo resultados positivos para Volta Redonda. “É muito importante essa pessoalidade entre os gestores de segurança para fortalecer ainda mais a integração, de modo a entender as demandas da cidade. A Deam é uma marca de muito prestígio e que traz muita segurança às mulheres. Queremos auxiliar no que for preciso para uma pronta resposta às ocorrências de violência de gênero e doméstica”, ressaltou Luiz Henrique.

Além de Juliana Montes, também visitaram a Semop, o policial civil Daniel Castro; a síndica da Deam, Rosane Soares, a “Rosinha”; o coordenador da Operação “Segurança Presente”, major José Eduardo Martins Silvério; e a advogada Adriele Gama, coordenadora do Projeto Advogado Social da Secretaria de Ação Comunitária (Smac). O subsecretário da Semop, subtenente Amauri Pego, e o comandante da Guarda Municipal (GMVR), inspetor Silvano de Paula, também estiveram presentes.