Iniciativa da prefeitura, realizada em parceria com a Igreja Presbiteriana do Retiro, acontecerá toda quinta-feira, das 14h às 17h, na sede da SMPD, no bairro Aterrado

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), inicia nesta quinta-feira (9) o projeto “Cuidando de quem cuida”, que vai oferecer atendimento gratuito de psicanálise individual na sede da secretaria, no bairro Aterrado. A iniciativa acontece por meio de parceria da SMPD com a IPR (Igreja Presbiteriana do Retiro), na qual a psicanalista Priscila Canella fará o atendimento voluntário todas as quintas-feiras, das 14h às 17h, beneficiando quem cuida de pessoas com deficiência (PCDs).

“Às vezes a gente dedica tempo cuidando de alguém que tem deficiência, mas os responsáveis também precisam de cuidado, dessa escuta, desse tempo. Por isso, vamos auxiliar no cuidado da saúde emocional com a escuta analítica, promovendo melhora na qualidade de vida das pessoas”, explicou Priscila.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, contou que a ideia de implantar esse tipo de atendimento surgiu durante a viagem dos autistas para Caxambu (MG).

“Quando estivemos em Caxambu, mais próximo das mães dos autistas, a gente viu a necessidade de cuidar dessas mães. Em seguida surgiu a oportunidade de oferecer o atendimento com a Priscila, que se dispôs a ajudá-las, por isso que o nome do projeto é ‘Cuidando de Quem Cuida’. Nosso objetivo é cuidar dessa mãe para que ela possa, assim, ter mais condições, até mesmo emocionais, para lidar no dia a dia com a responsabilidade que ela tem de cuidar da criança. Então o atendimento vai ser de suma importância para a cidade de Volta Redonda, quem ganha são as famílias”, explicou o secretário.

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência fica na Avenida 17 de Julho, nº 20, no bairro Aterrado. O telefone de contato é 3339-9031. Os interessados em receber o atendimento podem se cadastrar através do link smpd.rondineiler.dev/cadastro.