Corpo de estudante será transladado para Resende nesta quinta-feira

Alessandra da Silva, mãe de Leonardo Tavares da Silva, de 16 anos, de Resende, ficou quatro dias sem dormir, vivendo a angústia de não saber se o filho estava vivo. Moradora do bairro Cabral, Alessandra foi ao Rio somente com a roupa que vestia no momento em que soube do desaparecimento do adolescente, durante a ressaca no mar de Ipanema, na manhã do último domingo (5). Ela se deslocou à capital sem dinheiro em um veículo cedido pela prefeitura. A reportagem é do jornal O Globo.

A auxiliar de cozinha, de 38 anos, saiu às 19h30min da quarta-feira (8) com o atestado de óbito em mãos emitido pelo Instituto Médico Legal (IML). O traslado do corpo de Leonardo está previsto para esta quinta (9) e a prefeitura de Resende informou que vai arcar com o funeral e o transporte da família de volta para a cidade.

Segundo apurado pelo jornal Alessandra, assim como o filho, também nunca tinha ido à praia, e sequer quis se aproximar do mar, ainda bastante agitado. A mulher ficou hospedada na casa da dona de uma barraca no posto 9, com outros quatro parentes, em Santa Teresa. Todos retornaram na terça-feira (7) para Resende, mas a mãe permaneceu na capital.

Ainda de acordo com o jornal, Alessandra chegava à praia às 7h, quando os bombeiros iniciavam as buscas, e só ia embora às 17h, quando terminavam a procura. Aluno do 1º ano do Ensino Médio, Leonardo, segundo relato da mãe, era um menino “alegre e estudioso, que adorava jogar futebol”. Leonardo teria dito que ia dormir na casa de um amigo e jogar videogame no sábado (4). No domingo (5), às 3h, eles embarcaram no ônibus, rumo à excursão, chegando às 7h, sem documentos ou autorização da mãe.

Com o sonho de conhecer o mar, adolescente desapareceu quando as águas avançaram para a areia.