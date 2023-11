Ação visa orientar unidade escolar sobre como proceder em possíveis ocorrências como inundações e incêndios

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Ordem Pública, promoveu nesta quinta-feira, dia 09, um simulado de evacuação emergencial com alunos da Escola Municipal Argemiro de Paula Coutinho, no bairro São Luiz. A ação, realizada pela Defesa Civil, foi acompanhada pela Guarda Municipal e contou com a participação de cerca de 240 estudantes, com idades entre quatro e 11 anos.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, João Vitor da Silva Ramos, o simulado foi planejado em conjunto com órgãos estaduais. “Essa ação está ocorrendo em todo o estado do Rio de Janeiro, por meio do Corpo de Bombeiros e das defesas civis municipais e estaduais. Aqui em Barra Mansa, nós escolhemos esta unidade escolar por ela estar em área suscetível à inundação pela sua proximidade ao Rio Barra Mansa. Além disso, o simulado também traz orientações para uma eventual ocorrência de incêndio”, explicou.

O coordenador da Defesa Civil lembrou ainda que a partir desta atividade, um documento será elaborado com as ações que deverão ser seguidas durante as eventuais ocorrências. “Após o simulado de hoje, nós vamos criar um plano de contingência e evacuação da escola, com um layout para auxiliar na tomada de decisões, e vamos entregar para a Secretaria de Educação”, acrescentou João Vitor.

O diretor da escola, Cristiano César de Carvalho, destacou a importância das orientações passadas aos alunos. “Esse é um conhecimento que eles estão adquirindo que vai além do dia a dia escolar. São instruções que elas podem aplicar no futuro quando estiverem em ambiente corporativo ou de lazer, alcançando também todo o bairro, pois elas transmitem as orientações recebidas”, finalizou.