Dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram detidos por Policiais Militares do 10ª BPM (Batalhão da Polícia Militar), no início da tarde desta quinta-feira (09), no bairro Asa Branca, em Barra do Piraí.

Na ação, os Policiais apreenderam: 110 Tiras de Maconha; 21 Sacolés com Pedras de Crack; 19 Sacolés com Cocaína; 01 Aparelho Celular; R$77,00 em espécie. A ocorrência foi conduzida à Delegacia de Polícia de Barra do Piraí.