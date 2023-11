Jovem é flagrado com pistola e munições no Morro da Conquista

Policiais militares estavam em patrulhamento no início da madrugada desta quinta-feira (08), quando receberam uma denúncia sobre suspeitos traficando e ostentando armas, no Beco do Val, no Morro da Conquista, em Volta Redonda.

No local, os agentes detiveram um suspeito de 20 anos com uma pistola Glock .40 com kit rajada e numeração suprimida, 41 munições .40, um carregador, um carregador alongado, um carregador duplo, um coldre de polímero, um rádio transmissor e um fone de ouvido.

O suspeito e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia da cidade para o registro da ocorrência e procidências cabíveis.