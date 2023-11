Operação contra a criminalidade é realizada em Barra Mansa

A Polícia Militar está realizando desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (9) uma operação contra a criminalidade em Barra Mansa. A ação é concentrada no bairro Siderlândia e conta com o apoio da um blindado.

De acordo com a PM, o objetivo é apreender armas, drogas e prender suspeitos de envolvimento com o crime. A operação também tem a finalidade de apreender veículos utilizados para a prática de delitos.

Segundo a PM, a ação ocorre nas ruas L, Cantagalo, Gabriel Gonçalves de Brito, Suinã, José Gonçalves Rebolas, São Vicente de Paula e Avenida Ministro Amaral Peixoto. No momento desta publicação, ainda não havia um balanço da operação. (Foto: PM/Divulgação)