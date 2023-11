A passagem de um comboio do Exército chamou a atenção em Volta Redonda no final da manhã desta quinta-feira (9). Ao menos 10 veículos foram vistos cruzando a cidade.

De acordo com o Comando Militar Leste (CML), o deslocamento de viaturas se deve a um treinamento de tropas na região de em Resende e Quatis, nos distritos de Fumaça e Falcão, respectivamente.

O treinamento está previsto em calendário de instrução. As informações foram dadas pela Comunicação Social do CML.