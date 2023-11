Obra entrou na fase de finalização dos serviços; espaço no bairro Jardim Paraíba está recebendo melhorias em todas as áreas, incluindo adequações de acessibilidade

Os trabalhos de reforma da Policlínica da Melhor Idade de Volta Redonda, localizada no bairro Jardim Paraíba, entraram na fase final da obra, que está prevista para ser entregue à população no próximo mês. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), estão sendo feitos os últimos ajustes em algumas áreas do local, que está passando por diversas melhorias, incluindo adequações de acessibilidade para melhor atender os idosos.

“Estão sendo adequados banheiros de pacientes e de funcionários, a rampa principal e locais de atendimento, incluindo a recepção, com instalação de piso tátil, tudo para atender as normas de acessibilidade”, explicou Luisa Dias, que é arquiteta da Secretaria de Saúde.

A reforma da Policlínica da Melhor Idade está sendo geral, com serviços envolvendo estrutura e acabamento. Dentre eles, impermeabilização de toda a estrutura da unidade, da platibanda (prolongamento da parede que oculta telhados) e da calha; serviços relacionados à drenagem externa de água da chuva; e pintura geral.

A unidade também passou por modernização de toda a rede elétrica, incluindo novos equipamentos de ar-condicionado. A obra contou ainda com divisão da sala de desinfecção e esterilização, além de ganhar um consultório que será utilizado para atendimento de psicologia.

“Assim como estamos fazendo nas unidades da Atenção Primária e em outros espaços, como a Policlínica da Mulher, o objetivo é oferecer mais conforto, comodidade, segurança e um atendimento de qualidade para os idosos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde)”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.