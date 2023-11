Volta Redonda vai sediar I Feira Regional de Agricultura Familiar

Evento no próximo sábado vai reunir 99 produtores de 11 municípios e será realizado no térreo da Biblioteca Municipal, na Vila Santa Cecília

Volta Redonda vai sediar a I Feira Regional de Agricultura Familiar neste sábado (11), das 9h às 16h, no térreo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. O evento será realizado por meio de parceria entre a prefeitura e a Emater-RJ (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro), ligada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (Seappa).

Noventa e nove produtores rurais de 11 municípios (além de Volta Redonda, estarão presentes representantes de Angra dos Reis, Barra Mansa, Barra do Piraí, Paraty, Pinheiral, Piraí, Quatis, Resende, Valença e Vassouras) vão apresentar e comercializar frutas, verduras, legumes, cogumelos, palmito, doces, mel, queijos, massas, cachaça, água de coco e cafés.

De acordo com Carlos Patrício de Souza Rangel, extensionista Rural da Emater-Rio, o evento também vai contar com artesanato e três oficinas. Uma delas será sobre PANC (Plantas Alimentícias não Convencionais), outra sobre fermentação natural de pães e a terceira sobre biomassa de banana.

“A população de Volta Redonda, assim como das cidades vizinhas, está convidada a conhecer o que tem de melhor na produção familiar da região. Na Feira de Agricultura Familiar vocês vão ver produção convencional e orgânica, artesanato da roça, sabores incríveis de bebidas e guloseimas que levam para os ambientes aconchegantes do campo”, disse.

“A feira tem como objetivo a valorização do pequeno produtor familiar, reforçando a importância de comprar produtos locais e regionais para, assim, ajudar a aquecer a economia de nossas pequenas comunidades. O consumo de alimentos locais, produzidos na região em que se vive, é uma tendência que vem crescendo no Brasil e no mundo”, afirmou Patrício.

Veja a configuração da feira

A Praça Rotary vai receber até 60 barracas, divididas entre as cidades que participarão da Feira Regional de Agricultura Familiar. Angra dos Reis terá produtores oferecendo banana passa, palmito e macarrão de palmito, entre outros produtos; Barra Mansa trará queijos, artesanato, cachaça e hortaliças; Barra do Piraí virá com olericultura – área da horticultura que abrange o cultivo sustentável de vegetais – e terá banana, água de coco e produtos orgânicos.

Paraty vai oferecer frutas, hortaliças, farinha de mandioca, palmito, semiprocessados, conservas, mel, cachaça, cogumelo e banana passa; Pinheiral terá hortaliças e flores; Piraí vai trazer hortaliças produzidas por três produtores do município; e Quatis trará dois produtores de cachaça.

Resende vai apresentar cogumelos, cachaça e a agroindústria; Valença trará queijos, café, doces e compotas, hortaliças, pães e biscoitos, floricultura, artesanato de taboa e outros; Vassouras terá cafés, mel, massas, geleias e doces, produtos de banana, tomate e artesanato de bambu; e Volta Redonda vai apresentar água de coco, doces a base de banana e frutas cristalizadas.