Melhoria é realizada em parceria com o Governo do Estado e prevê nova pavimentação em mais de 300 vias da cidade

A Prefeitura de Volta Redonda, em parceria com o Governo do Estado, concluiu o asfaltamento de 19 ruas no bairro Santo Agostinho. Foram pavimentadas vias que estavam há muito tempo sem receber manutenção e que agora contam com novo asfalto. Nesta quinta-feira, dia 9, também foram retomados os trabalhos na região do Roma.

A prefeitura prepara a agora a marcação da nova sinalização que deve ser feita nas ruas asfaltadas no Santo Agostinho: Amador Bueno; Barão de Mauá; Bartolomeu Bueno da Silva; Belém; Boa Vista; Califórnia; Caviana; Curitiba; Fernando de Noronha; Jaime Martins; Sargento Jaime Pantaleão de Moraes; Macapá; Maceió; Manaus; Marajó; Natal; Porto Alegre; Porto Velho; Washington.

Roma

Ao mesmo tempo que a nova sinalização começa a ser implantada no Santo Agostinho, equipes da prefeitura já retomaram o asfaltamento no bairro Roma nesta quinta-feira, 9, com recursos próprios. As equipes vão pavimentar um trecho da via principal do bairro, que vai da ponte próximo aos condomínios de prédios até o trevo que dá acesso ao Getulândia. As equipes que estavam no Santo Agostinho devem desembarcar na próxima semana na região do Roma, onde mais ruas serão asfaltadas.

Os trabalhos no Roma chegaram a ser iniciados e metade do contrato foi cumprido, mas foram interrompidos para que fossem feitas medições para pagamento da empresa responsável pelo serviço. Agora, o asfaltamento será reforçado e todas as 30 ruas previstas no convênio com o Estado serão pavimentadas.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressalta que este mesmo contrato prevê o asfaltamento de quase 300 ruas em toda a cidade. Depois do Roma, o próximo bairro beneficiado deve ser a Voldac.

“Graças a ao governador Cláudio Castro e toda a sua equipe estamos conseguindo, com mais essa parceria, melhorar a vida da população de Volta Redonda. São muitas obras e o asfalto é fundamental para a mobilidade urbana, para que o trânsito seja mais seguro para todos”, frisou o prefeito. Fotos de divulgação