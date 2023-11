Acidente deixa caminhoneiro gravemente ferido na Dutra

Um caminhoneiro de 45 anos ficou gravemente ferido em um acidente na tarde desta sexta-feira (10) na Dutra, em Barra Mansa. O caminhão dele bateu na traseira de outro no km 287, na pista sentido São Paulo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima ficou com as pernas presas às ferragens e foi socorrida por uma ambulância da concessionária ao Hospital de Emergência de Resende, cidade vizinha.

Mais cedo, um pneu de uma viatura militar do Exército estourou no km 290, também na pista sentido São Paulo. O fato provocou um grande congestionamento na rodovia e o trânsito chegou a registrar mais de sete quilômetros de lentidão. (Foto: PRF/Divulgação)