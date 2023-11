CSN oferece 200 vagas para estágio em VR, Resende e Porto Real

Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio CSN 2024 para as cidades de Volta Redonda, Porto Real e Resende. Estudantes de nível técnico e superior podem se inscrever até o dia 30 de novembro de 2023 no site www.csn.com.br/oportunidades.

São oferecidas oportunidades para cursos de graduação em sistemas de informação, administração, direito, ciências contábeis, enfermagem, psicologia, educação física, fisioterapia, engenharia civil, engenharia de produção com ênfase em agronegócios, engenharia da computação, engenharia de controle e automação, engenharia elétrica, engenharia eletrônica, engenharia de materiais, engenharia metalúrgica, engenharia mecatrônica, engenharia química e engenharia ambiental.

Para o nível técnico as vagas são para metalurgia, mecânica, eletromecânica, mecatrônica, eletrônica, automação industrial, eletrotécnica, química, metrologia, informática, administração e logística.

Os interessados em estágio técnico devem cursar o último ano, já os de nível superior o penúltimo ou último ano. O Programa de Estágio da CSN oferece aos estudantes experiências práticas e intensas que irão acelerar o seu desenvolvimento profissional. Conta também com bolsa-auxílio e benefícios como alimentação, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, vale transporte, TotalPass, entre outros. A CSN incentiva a inclusão e busca candidatos que ajudem a promover um ambiente com diversidade onde todos tenham a oportunidade de desenvolver seu potencial.