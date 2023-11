Delegado de VR visita Semop

O novo delegado da Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP), Vinícius de Mello Coutinho, visitou nesta quinta-feira (9) a sede da Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública), na Ilha São João. O policial elogiou a estrutura de segurança pública da cidade, que conta com uma secretaria especializada. Coutinho foi recepcionado pelo secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Coutinho comentou que conhecia o sistema de integração entre as polícias e os outros órgãos de segurança, mas revelou que se impressionou com a tecnologia do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) e o alcance das câmeras de Volta Redonda.

“Já tinha uma ideia de que aqui nós tínhamos um sistema integrado muito bom entre Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e outros órgãos. Um monitoramento por câmeras também muito eficiente, mas chegando na cidade e vendo in loco percebi que tem um alcance muito maior até do que eu imaginava. São 700 câmeras, então para casos de homicídios, acidentes de trânsito, roubos, as imagens são indispensáveis. É um tipo de auxílio que será muito válido para a gente, com certeza”, disse o delegado.

O secretário Luiz Henrique agradeceu a visita e reforçou os resultados positivos que a cidade vem obtendo com a integração entre as forças de segurança. “É sempre importante que façamos esses encontros para fortalecer ainda mais a integração entre as forças de segurança de Volta Redonda. Nessa visita pudemos dar as boas-vindas ao doutor Vinícius e alinhar algumas demandas para que possamos avançar ainda mais na questão da segurança pública da cidade”, afirmou o secretário.

Além de Vinícius, participaram da visita à Semop, o policial civil da 93ª DP, Luiz Huais; o comandante do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar), coronel Ronaldo Martins; o coordenador da Operação Segurança Presente, major José Eduardo Martins Silvério; e a advogada Adriele Gama, coordenadora do Projeto Advogado Social da Secretaria de Ação Comunitária (Smac). O subsecretário da Semop, subtenente Amauri Pego; o comandante, subcomandante e o diretor operacional da Guarda Municipal (GMVR), inspetores Silvano de Paula, Antonio Almico e Claudio Marcio, também estiveram presentes.