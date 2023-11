GMVR prende suspeito em flagrante por importunação sexual

Um homem de 52 anos suspeito de importunação sexual no Centro de Volta Redonda foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira (10) no bairro Aterrado. O crime teria acontecido na Avenida Amaral Peixoto.

Segundo a prefeitura, o suspeito foi acusado por uma mulher. Ela relatou que o homem a cercou e disse palavras de “baixo calão”. A vítima estava acompanhada de uma colega de trabalho no momento do ocorrido e revelou que o homem já havia feito isso com outras mulheres na Praça Sávio Gama, também no Aterrado.

A Guarda Municipal deu voz de prisão ao suspeito e conduziu o homem à Deam (Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher). Na delegacia, foi descoberto que o suspeito possui duas anotações criminais por furto e injúria. O tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa ressaltou a importância da presença da Guarda Municipal nas ruas de Volta Redonda, assim como foi neste caso.

“A presença do guarda municipal inibe situações delituosas e também as combate, como foi neste caso. Para que um crime aconteça ele precisa do autor, o criminoso, a vítima e o ambiente propício. Por isso, dificultamos o máximo a questão do ambiente propício, realizando fiscalizações constantes e tendo uma cidade totalmente monitorada. Parabéns aos guardas municipais envolvidos nesta ocorrência pela agilidade e prontidão na resposta”, comentou Luiz Henrique.