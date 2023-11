Um homem foi assassinado na noite desta sexta-feira (10) no bairro Volta Grande, em Volta Redonda. O crime aconteceu na Avenida Beira-Rio, segundo as primeiras informações.

No momento desta publicação, a Polícia Militar estava no local e aguardava a chegada da perícia. As circunstâncias do homicídio ainda são desconhecidas.