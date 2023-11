Um homem de 33 anos foi detido por guardas municipais suspeito de agredir e ameaçar os pais, de 54 e 62 anos, nessa quinta-feira (9), em Volta Redonda. Os agentes foram acionados pelo Núcleo de Atendimento ao Idoso (NUAI), que funciona na delegacia da Polícia Civil (93ª DP) integrado à Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública), após o idoso chegar à unidade policial e relatar às autoridades o que havia acontecido.

O homem disse que o filho estava na porta da casa dele, no bairro Vila Mury, muito nervoso. Ao chegarem ao local, os guardas encontraram o suspeito com um martelo nas mãos. O filho alegou que estava consertando a porta da residência dos pais, que ele mesmo havia quebrado, por não conseguir entrar porque não tinha as chaves.

O suspeito foi detido em flagrante e levado para a delegacia, sem oferecer resistência aos guardas municipais. Ele já possuía oito anotações criminais, por crimes como roubo, ameaça, furto, injúria e lesão corporal.

“Mais um caso que nós contamos com a rapidez e a integração entre as forças de segurança para conseguir cessar uma violência contra a pessoa idosa. Agradeço aos agentes envolvidos pela agilidade e eficiência. Lembrar que as denúncias de violência podem ser feitas pelos números 190 (Polícia Militar), 153 (Guarda Municipal) e 197 (Polícia Civil), para que os casos de violência contra os idosos sejam investigados e solucionados”, enfatizou o secretário municipal de Ordem Pública, Luiz Henrique Monteiro Barbosa.