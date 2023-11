PM é baleado com 3 tiros em Volta Redonda

Um policial militar de 40 anos, lotado no 27º BPM (Batalhão de Polícia Militar), sediado em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, foi baleado no final da noite da quinta-feira (9), em Volta Redonda. Segundo as primeiras informações, ele foi ferido no bairro Siderlândia, sendo socorrido inicialmente no Hospital do Retiro e transferido para o Hospital São João Batista.

Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias em que o policial militar foi atingido. Segundo o hospital, a vítima levou três tiros na região do tórax, ficando com duas alojadas no corpo.

Ele permanece internado e passará por avaliação ainda na manhã desta sexta-feira (10).