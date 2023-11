Trio é preso suspeito de tentar assaltar banco em Barra Mansa

A Polícia Militar prendeu na madrugada desta sexta-feira (10), em Barra Mansa, três suspeitos de tentarem invadir um banco para assaltar na cidade. A agência fica no bairro Ano Bom, e o trio foi flagrado dentro de uma loja que fica ao lado do banco. Eles fariam um buraco na parede com saída para a instituição.

Os agentes chegaram até os suspeitos, de 32, 60 e 74 anos, após denúncias. Inicialmente, eles disseram aos policiais que trabalhavam na reforma da loja, mas, ao serem questionados sobre o nome do proprietário do estabelecimento invadido, os suspeitos não souberam responder. Para entrar no local, eles arrombaram a porta da loja.

Dentro do comércio, a PM encontrou duas mochilas, além de várias ferramentas de perfuração, pé de cabra, parafusadeira e brocas. Uma equipe da Polícia Civil esteve no local para realizar uma perícia. A PM informou que os suspeitos acabaram confessando que tinham saído de São João de Meriti (RJ) para assaltar o banco, após uma série de contradições em seus relatos. Uma quarto homem que estava em um carro conseguiu escapar.

O trio foi levado para a delegacia. Eles possuem anotações por formação de quadrilha, sequestro, porte de arma e furtos a estabelecimentos comerciais. (Foto: PM/Divulgação)