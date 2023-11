Um incêndio, de causas ainda desconhecidas, atingiu o Hospital da Mulher, na tarde deste sábado (11), na Avenida Tenente José Eduardo, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa.

Segundo as primeiras informações, ambulâncias estão retirando os pacientes e diversos veículos do Corpo de Bombeiros estão no local para combater as chamas.