Um ciclista de 41 anos morreu ao ser atingido por uma carreta na tarde deste sábado (11) em Rio Claro. O acidente foi na Rodovia Saturnino Braga (RJ-155), que liga a cidade a Barra Mansa, na altura do km 42.

Ele seguia sentido Barra Mansa e faleceu no local. A dinâmica do acidente era desconhecida no momento desta publicação.