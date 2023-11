Reforma e ampliação realizadas pela prefeitura – em parceria com o Governo do Estado – tiveram fundação finalizada e avançaram com laje do térreo da nova edificação

A obra de reforma e ampliação do Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, avançou em diversas frentes de trabalho nesta semana após a conclusão da fundação, seguindo com estruturação com vigas metálicas, taludes e laje do térreo do novo prédio. A obra da Prefeitura de Volta Redonda, em parceria com o Governo do Estado, vai receber aproximadamente R$ 20 milhões em investimentos. O projeto prevê uma nova edificação de cinco pavimentos interligado ao atual hospital.

De acordo com os técnicos que tocam a obra, a área onde está sendo erguida a nova edificação já teve o trabalho de estabilização de talude concluído, assim como a laje do térreo desse trecho e toda a primeira parte das vigas e pilares metálicos que vão estruturar o novo prédio.

Em paralelo, os trabalhos avançaram também na parte baixa do terreno, onde funcionava o estacionamento. Nessa área a estruturação metálica (vigas) está com cerca de 80% da primeira etapa concluída, enquanto as vigas e pilares para a segunda fase são construídos em paralelo.

“Depois de recebermos o hospital com muitos problemas e quase fechando as portas, conseguimos, com muito trabalho e parcerias, recuperar, melhorar a estrutura atual e os serviços, inclusive ampliando o número de cirurgias. E avançamos agora para a ampliação da unidade, que terá um andar exclusivo funcionando como centro cirúrgico”, explicou o diretor-geral do Hospital São João Batista, o vice-prefeito Sebastião Faria.

Ampliação e reforma do HSJB

O projeto prevê melhorias no prédio existente e a transformação da unidade em um hospital cirúrgico onde ficava o estacionamento dos funcionários. Será uma edificação de cinco pavimentos, sendo três andares de estacionamento, com 70 vagas. Nesta nova estrutura, um dos pavimentos abrigará o centro cirúrgico, o centro de material e esterilização (CME) e a unidade de internação pós-cirúrgica com dez leitos; este bloco será interligado ao primeiro pavimento do atual hospital e contará com rampa e elevador.

Acima dele, serão construídas a nova UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) com 20 leitos e uma UCI (Unidade de Cuidados Intermediários) com dez leitos interligados ao 2° piso do atual prédio. Haverá uma nova rampa ligando os andares e dois elevadores. Os setores de Nutrição, Administração e Urologia também serão ampliados, sendo que esse último indo para um novo setor. A farmácia irá para uma nova área, de modo a atender as normas RDC 50 e 36, da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

O almoxarifado terá três pavimentos interligados por um elevador monta-carga. Uma central de tratamento de esgoto também será construída para atender às normas ambientais vigentes. A recepção principal será ampliada e um banheiro com acessibilidade será construído. Toda unidade atenderá às resoluções pertinentes a um estabelecimento de saúde.

“Mais uma vez agradeço ao Governo do Estado, ao governador Cláudio Castro, por parcerias como essa. A obra do São João Batista vai deixar um legado para a população de Volta Redonda e melhorar o atendimento a quem mais precisa, que são os pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde)”, ressaltou o prefeito Antonio Francisco Neto. Foto de divulgação