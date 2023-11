Idoso é detido por suspeita de agressão a jovem na Vila Santa Cecília

Um idoso de 67 anos foi conduzido à delegacia de Volta Redonda na tarde de sexta-feira (10) suspeito de agredir uma jovem de 18 anos. O caso aconteceu após a vítima e o suspeito desembarcarem de um ônibus na Vila Santa Cecília.

A jovem procurou a Polícia Militar para relatar o ocorrido. Segundo ela, os dois estavam em um ônibus. Quando ela passou pelo suspeito, que estava em um banco, a mochila carregada por ela esbarrou, sem querer, na cabeça do idoso. O homem não teria gostado e os dois se desentenderam dentro do coletivo. Ao desembarcarem, nas proximidades do shopping, a jovem relatou que o idoso a empurrou e deu um tapa em seu ombro.

O homem negou as acusações. Ele foi levado para a delegacia, onde foi autuado por vias de fato, sendo liberado em seguida. (Foto: Ilustrativa)