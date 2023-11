Incêndio no Hospital da Mulher de Barra Mansa é controlado

O incêndio ocorrido no final da tarde deste sábado, no Hospital da Mulher, em Barra Mansa, foi controlado pelos bombeiros. Cerca de 21 pacientes, entre crianças e adultos, foram transferidos para hospitais de Barra Mansa, Volta Redonda e Pinheiral, sendo alguns bebês para UTI’S neonatais. Não havia pacientes na enfermaria onde teve início o incêndio.

No momento, o trânsito estava congestionado na Rua Abdo Felipe, sentido contrário da Avenida Tenente José Eduardo, onde se localiza o hospital, e o Corpo de Bombeiros mobilizou um caminhão-tanque e três ambulâncias de resgate. Durante a transferência foram usadas também ambulâncias particulares e a administração do hospital agiu rápido.

Não há previsão de quando os pacientes retornarão para o Hospital da Mulher, mas a previsão é que a unidade médica volta a funcionar na segunda-feira (13).

A prefeitura de Barra Mansa emitiu uma nota sobre o ocorrido:

NOTA – Incêndio no Hospital da Mulher é controlado pelo Corpo de Bombeiros

No final da tarde deste sábado (11), um incêndio atingiu as dependências do Hospital da Mulher de Barra Mansa, localizado no bairro Ano Bom. O Corpo de Bombeiros agiu rapidamente e controlou a situação no local.

O incêndio atingiu apenas uma enfermaria e não deixou feridos; as pacientes do hospital foram transferidas para a Santa Casa de Barra Mansa. Uma perícia será realizada para constatar as causas do acidente, que a princípio foi uma pane em um aparelho de ar condicionado.