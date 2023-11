Mulher é detida com drogas em Barra do Piraí

Uma operação coordenada entre Policiais Militares do 10° BPM (Batalhão da Polícia Militar) e agentes da Polícia Civil de Barra do Piraí, para cumprimento de mandado de busca e apreensão de menor, resultou na prisão de uma mulher, de 27 anos, suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.

O fato ocorreu no bairro Morro da Caixa D’água, em Barra do Piraí, no início da noite de sexta-feira (10). Os agentes observaram a mulher em atitude suspeita, e em revista, foi encontrada com a ela uma sacola contendo 60 pinos plásticos de cocaína.

A ocorrência foi conduzida à Delegacia da cidade, para serem tomadas as medidas necessárias.