A Polícia Militar prendeu uma mulher de 33 anos, por suspeita de prostituir a própria filha, de 15 anos, no bairro Jardim das Acácias, em Porto Real.

A Polícia Civil informou que a filha estava retornando para casa, após um encontro com um homem mais velho, quando a polícia Militar chegou no local. O namorado da adolescente foi o responsável pela denúncia. Segundo ele, a namorada contou que a mãe marcava encontros para ela com homens mais velhos e recebia, por cada encontro, a quantia de R$100.

A mãe teria dito aos policiais que achava “normal” a filha sair com homens mais velhos e receber dinheiro. Segundo a polícia, ela ficava com todo o dinheiro e repassava para a filha cerca de R$10 ou R$20.

Neste sábado (11), a mulher será transferida para a Cadeia Pública de Volta Redonda, onde vai passar por uma audiência de custódia.