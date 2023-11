Um suspeito foi detido pela Polícia Militar, na sexta-feira (10), no bairro Vila Elmira, em Barra Mansa, com uma moto com registro de roubo/furto e com uma réplica de pistola.

Com o suspeito, os agentes também apreenderam quatro celulares. Ele foi levado para a delegacia de polícia da cidade, para o registro da ocorrência e providências cabíveis.