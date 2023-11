VR: asfaltamento segue na Beira-Rio e tem início no bairro Voldac

Trabalho na Avenida Nossa Senhora do Amparo foi concluído, assim como no bairro Santo Agostinho, e continua em andamento na região do Roma

Os trabalhos de pavimentação na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, em Volta Redonda, tiveram andamento nessa sexta-feira, dia 10. A massa asfáltica está sendo colocada no sentido Niterói-Barra Mansa, após a conclusão na mão inversa.

Ao mesmo tempo, as máquinas de fresagem iniciaram também nesta sexta-feira a troca de solo para colocar asfalto novo em 16 ruas do bairro Voldac. Além disso, foram concluídos os serviços no bairro Santo Agostinho (19 ruas asfaltadas) e também na Avenida Nossa Senhora do Amparo.

“Estamos com diversas frentes de asfaltamento na cidade. Enquanto alguns trechos estão sendo concluídos, outros estão começando. Graças à parceria com o Governo do Estado, vamos asfaltar mais de 300 ruas em Volta Redonda”, disse a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.

Na região do Roma, as equipes da prefeitura seguiram trabalhando na recuperação da pavimentação da principal via de acesso aos bairros. Na semana que vem, serão retomadas as obras nas ruas internas. Ao todo, 30 vias serão pavimentadas na localidade. Foto de divulgação