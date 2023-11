Um adolescente de 16 anos morreu afogado na tarde deste domingo (12), no Rio Paraíba do Sul, na altura do bairro Vale do Ipiranga, em Barra do Piraí. Segundo os Bombeiros, a corporação foi acionada para atender a ocorrência, mas já encontraram o adolescente identificado até o momento como Davi Silva, sem vida.

O corpo foi removido para o IML (Instituto Médico Legal) do bairro Três Poços, em Volta Redonda.