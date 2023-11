Como foi previsto, a tarde deste domingo (12/11), foi de calor intenso em todo o estado do RJ. Nem mesmo os distritos serranos mais frios escaparam do calorão.

O estado do RJ está sob efeito de um anticiclone que está atuando na média troposfera. Além de impedir o avanço de frentes frias, o sistema dificulta a formação de nuvens de chuva, facilitando assim que o Sol consiga incidir com mais intensidade sobre a superfície, gerando aquecimento diurno mais intenso. Além disso, o seu movimento de subsidência atua como uma tampa, impedindo que todo esse calor acumulado se dissipe. Todos esses fatores estão contribuindo para aquecimento anormal.

Esse padrão vai se manter no decorrer de toda a semana, com pouca ou nenhuma chuva sendo prevista para o estado as temperaturas vão se manter extremamente elevadas. Em breve vamos trazer uma previsão mais detalhada de quanto tempo essa onda de calor deverá durar.

Confira abaixo as maiores temperaturas máximas registradas no estado do RJ neste domingo:

Belford Roxo 42.2°C

Itaborái 42.2°C

Duque de Caxias (Xerém) 41°C

Campos dos Goytacazes 40.6°C

Itaperuna 40.5°C

Seropédica 40.5°C

Rio de Janeiro 40.4°C

Conceição de Macabu 40.2°C

Macaé 40.2°C

Barra Mansa 40.1°C

Volta Redonda 40.1°C

Silva Jardim 40.1°C

Paraíba do Sul 40.1°C

Cambuci 39.9°C

Itatiaia 39.6°C

Barra do Piraí 39.7°C

Três Rios 39°C

Valença 38.9°C

Resende 38.7°C

Niterói 38.6°C

Paty dos Alferes 37.7°C

Rio Claro 37.3°C

Areal 37.2°C

Petrópolis 34.4°C

Teresópolis 33.4°C

Dados de estações meteorológicas particulares e do Instituto Nacional de Meteorologia.