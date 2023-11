O ex-deputado estadual Gustavo Schmidt (Avante) foi detido, na madrugada deste domingo (12), por agressão, desacato e desobediência em Angra dos Reis. Segundo a Polícia Militar, Gustavo teria invadido uma festa, num hotel de luxo da região, e agredido funcionários.

A ocorrência foi registrada por policiais do 33ºBPM (Angra dos Reis), que foram acionados para o estabelecimento, no Porto Frade. Ao chegarem ao local, os agentes foram até Gustavo, que já havia sido contido por seguranças. Ele foi levado para a 166ªDP, em Angra, mas, no caminho, teria sido agressivo, apresentado resistência e, até mesmo, tentado fugir dos PMs.

Ao G1, um policial teria contado que chegaram a usar spray de pimenta contra Gustavo, que continuou se debatendo para fugir. Dois funcionários foram levados para o Hospital da Praia Brava e tiveram alta após o atendimento. Um deles sofreu entorse no joelho esquerdo e outro uma luxação no ombro esquerdo. Eles não prestaram queixa contra o ex-deputado, que foi para a delegacia, onde foi ouvido, autuado por resistência e desobediência, sendo liberado depois de assinar um termo de compromisso se comprometendo em comparecer perante a um juiz quando for intimado.

Segundo depoimentos colhidos na delegacia de Angra dos Reis, o ex-deputado teria entrado em uma festa de casamento sem camisa. De acordo com um segurança, a irmã da noiva pediu que ele fosse retirado, o que o ex-deputado teria aceitado sem resistência. Porém, logo depois teria retornado, dando início ao tumulto.

Até o momento desta publicação, o ex-deputado não havia se pronunciado a respeito dos fatos. O espaço segue aberto caso ele deseja se manifestar. (Foto: Alerj)