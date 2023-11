Um homem de 42 anos, que teria atacado policiais com um pedaço de vidro, na manhã de sábado (11), na Rua Monteiro, na Vila Rica de Três Poços, em Volta Redonda, foi ferido com um tiro na perna.

De acordo com os agentes, a mãe do homem acionou a polícia porque o filho estava muito nervoso e quebrando as coisas dentro da casa da família. Quando os policiais chegaram, o homem correu em direção a eles com o vidro. Os policiais informaram que mandaram o homem soltar o objeto cortante e ele não obedeceu, fazendo com que o um dos agentes atirasse uma vez.

O homem foi levado para o Hospital São João Batista, sem risco de morte. Após ser liberado, ele foi levado para a delegacia, onde foi autuado por desobediência.