Jovem suspeito de tráfico de drogas é preso em Barra do Piraí

A Polícia Militar prendeu na manhã deste domingo (12) um suspeito de tráfico de drogas, de 19 anos, no bairro Vale do Ipiranga, em Barra do Piraí.

Após denúncias sobre uma grande movimentação de tráfico de drogas, os agentes foram até o local, quando flagraram o suspeito correndo com uma bolsa para trás de um dos blocos do Condomínio Francisco Furtado. Os policiais fizeram um cerco e conseguiram fazer a abordagem e localizar a mesma bolsa vista com o suspeito. Dentro da bolsa foram apreendidos 37 tiras de maconha, 25 pinos de cocaína, 56 pedras de crack e R$30.

O suspeito e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia da cidade para as providências cabíveis.