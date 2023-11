O motoboy Giovani Vieira Acipreste, de 29 anos, morreu em um acidente na madrugada deste domingo (12) no bairro Retiro, em Volta Redonda. A moto que ele conduzia bateu em um carro na Avenida Sávio Gama.

A vítima não resistiu e morreu no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado e removeu o corpo para o Instituto Médico Legal de Três Poços após perícia. No momento desta publicação, as circunstâncias do acidente eram desconhecidas. (Fotos: enviadas por leitor)