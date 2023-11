O corpo do motoboy Giovane Vieira Acipreste, de 29 anos, será sepultado na manhã desta segunda-feira (13), no Cemitério Portal da Saudade, no bairro São Geraldo, em Volta Redonda. Giovane faleceu na madrugada deste domingo (12), ao se envolver em uma colisão com um carro, na Avenida Sávio Gama, no bairro Retiro.

O enterro está marcado para 9h30min. No momento desta publicação, a dinâmica do acidente ainda era desconhecida. Caso chegue a informação sobre as circunstâncias do ocorrido, a notícia será atualizada. Nas redes sociais, diversos amigos de Giovane lamentaram o ocorrido.