Um homem de 40 anos foi preso após atirar em direção à mulher na noite de sábado (11) no bairro Nova Esperança, em Barra Mansa. Após atirar contra a vítima, na Rua Bernardo Emanuel da Silva, o homem fugiu, mas foi encontrado no bairro Monte Cristo e capturado.

A Polícia Militar foi ao local verificar denúncia e quando chegou flagrou o suspeito atirando para cima e em direção à mulher, também de 40 anos. Ela não foi atingida. Após buscas, os agentes encontraram o suspeito na Rua Cândido Teodoro de Souza, no Monte Cristo.

Com ele foram apreendidos uma pistola, dois carregadores, 232 munições, um facão e um celular. O homem foi levado para a delegacia, sem direito à fiança.