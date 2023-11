Zoo-VR realiza soltura de animais em áreas de conservação ambiental

Uma capivara, um cágado, um furão e oito filhotes de gambá foram soltos pela equipe do zoológico

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR), realizou nessa quinta-feira (10) a soltura de animais que estavam sob cuidados veterinários. Uma capivara, um cágado, um furão e oito filhotes de gambá foram soltos em áreas de conservação do munícipio pela equipe do zoológico.

O Zoológico Municipal conta com um programa de reabilitação e reinserção de animais silvestres na natureza. Ao receber um animal, um dos primeiros passos é oferecer tratamento médico-veterinário adequado, com objetivo de ingressá-lo novamente à natureza. Primeiro é feita uma avaliação física e comportamental para, em seguida, ser encaminhado à reabilitação, onde receberá o tratamento.

O coordenador do Zoo-VR, Jadiel Teixeira, destacou o trabalho de reinserção dos animais em áreas de conservação. “O zoológico recebe um número muito grande de animais durante o ano. A gente recebe filhotes de animais, recebemos também animais atropelados ou que foram encontrados em via pública. Os animais são alimentados, recebem cuidados, a gente faz um trabalho de isolamento, e após esse período de ambientação e cuidados veterinários é feita a soltura”, informou Jadiel.

Jadiel também garantiu que a soltura só é feita quando os profissionais entendem que o animal estará completamente adaptado ao novo ambiente. “O animal é tratado, medicado e, após esse período de quarentena no zoológico, quando a gente tem a segurança de que ele já está bem, curado, ele volta para a natureza. Sempre soltamos os animais em área de proteção ambiental, em área de ocorrência e onde ele vai ter oferta de comida, longe de casas e de pessoas”, ressaltou.

Os animais mais recebidos pelo programa de reabilitação do Zoológico Municipal são as aves, como, por exemplo, periquitão-maracanã, maritacas, ararinha-maracanã, papagaio, coruja, tucano, urubu e, ainda, mamíferos como gambás e répteis como jabuti. Fotos de divulgação