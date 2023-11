Acusado de matar idoso queimado é preso em Paraíba so Sul

Uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar prendeu na manhã desta segunda-feira (13), um jovem de 22 anos, acusado de ter matado, no dia 19 de Outubro do mês passado, um idoso de 67 anos. Contra ele havia um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça. O suspeito estava vivendo a maior parte do tempo em uma área de mata às margens da Estrada Prefeito Antônio da Cruz Barros, no bairro Eldorado, em Paraíba do Sul.

A Polícia Civil informou que o crime foi motivado por vingança, uma vez que o idoso estava sendo acusado de tentar molestar a irmã do jovem, de 8 anos, e de mexer com a namorada dele, de 14 anos, quando ela passava na rua. Segundo a investigação, o suspeito ainda tentou tirar satisfação com o idoso, mas ele teria respondido com deboche.

No dia do crime, o suspeito foi à casa do idoso levando um balde de gasolina, que retirou do tanque do carro do pai. Quando o idoso abriu a porta para ver o que estava acontecendo, o jovem jogou o combustível nele e ateou fogo. As chamas atingiram uma cortina e se alastraram por todo o imóvel. O idoso foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios.

Uma semana depois do crime, a mãe e um vizinho foram presos por suspeita de envolvimento na morte do idoso, pois já haviam ameaçado a vítima. Eles foram soltos porque as investigações concluíram que não praticaram o crime.

Na mata, os agentes localizaram cobertores e até um sofá, que eram utilizados pelo suspeito.