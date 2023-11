Foragido da Justiça é preso em Resende

Evadido Prisional, contra ele constava um mandado de prisão pelo crime de Tráfico de Drogas

Policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 37º BPM (Resende), com informações do Disque Denúncia, prenderam na tarde desta segunda-feira (13), na Rua das Acácias, no bairro Jardim Alegria, em Resende, um foragido da Justiça, de 25 anos.

Os agentes foram ao endereço informado, onde abordaram dois suspeitos, porém, nada de ilícito foi encontrado. Entretanto, ao conferir os dados, o nome que o suspeito forneceu não foi encontrado no sistema.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado para 89ª DP (Resende), onde confessou que havia informado nome falso e o verdadeiro constava como evadido do sistema prisional, pelo crime de tráfico de drogas. Ele ainda possui duas anotações criminais por homicídio e violência doméstica.

Depois dos trâmites legais, e cumprido o mandado de prisão, ele foi encaminhado a uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Quem tiver informações sobre a localização foragidos da Justiça, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.