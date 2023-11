Homem é baleado no braço no bairro Santo Agostinho

Um homem de 35 anos deu entrada no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, na madrugada desta segunda-feira (13) ferido com um tiro no braço. Ele teria sido baleado no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho.

A Polícia Militar foi até a unidade médica para tentar apurar mais detalhes sobre o ocorrido. Aos agentes, o homem contou que estava na Grota quando foi abordado e interrogado por dois homens, que aguardavam autorização dos seus “superiores” para saber o que seria feito.

De acordo com a PM, o baleado contou que aproveitou um momento de descuido dos dois e correu, sendo atacado a tiros. Ele deixou para trás os seus documentos e o carro, um Fiesta Sedan prata, levando um tiro no braço direito.

A Polícia Civil investiga o relato e as motivações do ocorrido. O caso foi registrado na delegacia da cidade.