Procedimentos foram nas áreas de Urologia e Ortopedia; pesquisa aponta aprovação de quase 100% entre os pacientes atendidos entre janeiro e junho

Referência no atendimento e realização de cirurgias no Sul Fluminense, o Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, prosseguiu no último final de semana com o mutirão de cirurgias, que tem por objetivo zerar a fila daqueles que procuram a rede municipal de Saúde. Desta vez, foram realizados seis procedimentos cirúrgicos: duas videoartroscopias, em um homem de 35 anos de idade e uma mulher de 41; a reconstrução de ligamento cruzado anterior de uma mulher de 29 anos; e ureterilitotripsia flexível a laser – com implante de cateter duplo J – em três pacientes, duas mulheres (53 e 25 anos) e um homem (63 anos).

Aprovação superior a 95%

Posteriormente, todos os atendidos pelo mutirão são procurados por telefone para uma pesquisa de avaliação de todo o processo, incluindo a cirurgia em si, o tempo para marcação do procedimento e as instalações cirúrgicas, entre outros itens. A direção do HSJB divulgou recentemente o balanço da pesquisa realizada com os moradores que foram atendidos pela iniciativa entre janeiro e junho de 2023, quando foram realizadas 303 cirurgias: 224 do setor de Urologia, 55 de Ortopedia e mais 24 de Oftalmologia.

Desses 303 pacientes, 215 (71% do total) responderam às perguntas da pesquisa, com cada item recebendo aprovação mínima de 95%. Ao serem questionados se recomendariam o Hospital São João Batista para familiares ou amigos, todos eles (100%) responderam que “sim”. A mesma unanimidade se deu quando precisaram avaliar o médico cirurgião responsável pelo procedimento (100% para “excelente”).

Sobre a equipe de enfermagem e recepção, a satisfação também foi unânime: 209 pacientes (97,20% do total) avaliaram como “excelente”, e os outros seis (2,80%) como “bom”. No que diz respeito às instalações onde foram realizadas as cirurgias, a avaliação de “excelente” chegou a 98,14% (211 pacientes), com outros três (1,40%) classificando como “boas” – o que resultou em uma aprovação de 99,54%.

Quanto à avaliação da velocidade do atendimento, a aprovação foi de 99,07%: 70,70% dos pacientes (152) se declararam “muito satisfeitos” em relação ao tempo de espera para os exames realizados, enquanto que 61 (28,37%) responderam que ficaram “satisfeitos”. Sobre o tempo de espera do resultado dos exames, 129 (60%) se declararam “muito satisfeitos”, e 85 dos atendidos (39,53%) afirmaram ter ficado “satisfeitos”. Quando somadas as avaliações, a aprovação no quesito chega a 99,53%.

Outra pergunta foi a respeito do tempo para marcação da cirurgia. Ao responderem, nada menos que 96,28% dos pacientes (207) avaliaram o quesito de forma positiva. Desse grupo, 149 dos atendidos (69,30%) se declararam “muito satisfeitos”, e 58 (29,98% dos respondentes) afirmaram terem ficado “satisfeitos”.

Os números confirmam os esforços da prefeitura e da direção do hospital no processo de recuperação da unidade, que passou por uma crise que quase fechou suas portas em 2020, além de ter sofrido intervenção judicial. O hospital recebeu vários investimentos a partir de 2021: entre eles estão equipamentos para reabilitação dos pacientes, como guincho transferidor; e melhorias para acomodação, como novos leitos de enfermaria, novas poltronas e TVs. O HSJB também se modernizou agilizando e aumentando a segurança nos procedimentos, com a aquisição de um ultrassom portátil para UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e quatro bisturis elétricos para o centro cirúrgico.

O diretor-presidente do HSJB, Sebastião Faria – que também é vice-prefeito de Volta Redonda –, se disse orgulhoso com a aprovação entre os pacientes a respeito dos serviços prestados. “Esse resultado só é possível graças ao trabalho da nossa equipe, que merece os parabéns. E é preciso destacar o processo de modernização pelo qual o hospital vem passando, que inclui a chegada de novos equipamentos”, pontuou. Foto: Divulgação