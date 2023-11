Os municípios de Barra Mansa e Resende recebem nesta segunda-feira (13), unidades do programa ‘Bairro Presente’, da Polícia Militar. O evento de inauguração das unidades acontece a partir das 9h, na Praça do Lazer, no Cidade Alegria, em Resende; e a partir das 11h30 na Fazenda da Posse, no Barbára, em Barra Mansa.*

Em ambas as cerimônias é aguardada a presença do secretário estadual de Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, além dos comandantes do 37º Batalhão de Polícia Militar (Resende), tenente-coronel Marcelo Brasil, e do 28º BPM (Volta Redonda), coronel Ronaldo Martins.

O projeto ‘Bairro Presente’ foi concebido a partir do conceito de polícia de proximidade – módulos são instalados na área para que os policiais militares mantenham contato direto com a comunidade local, como comerciantes, associações de moradores, igrejas etc. As ações do programa serão coordenadas pelo 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), liderada pelo coronel Renato Assis.”