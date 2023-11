Objetivo do documento é nortear as ações do Poder Público para a promoção do desenvolvimento da segurança pública na cidade, em curto, médio e longo prazos

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Semop (Secretaria Municipal Ordem Pública), em parceria com a FOA (Fundação Oswaldo Aranha), lançou na sexta-feira (10) um estudo para criação de um Plano Municipal de Segurança Pública. O documento foi elaborado com base em levantamentos do Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio de Janeiro e de outras entidades que estudam o tema ao redor do mundo. O objetivo é nortear as ações do Poder Público para a promoção do desenvolvimento da segurança pública na cidade, em curto, médio e longo prazos.

O lançamento aconteceu no Auditório William Monachesi, no Campus Olezio Galotti do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), em Três Poços, e contou com a participação do secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa; o presidente da FOA, Eduardo Prado, e de convidados.

Os professores do UniFOA e especialistas em gestão e inovação: Alessandro Orofino, Max Damms e Luciano Azedias, promoveram um diagnóstico de Volta Redonda e sugeriram ações de cidadania, educação e combate à violência, com a utilização da tecnologia, integração e a promoção de uma cultura de paz.

“Volta Redonda já desenvolve ações de segurança pública consistentes. Desenvolver um plano de segurança pública, com a parceria com o UniFOA, a gente tira o ‘vício’ de só falar de segurança por profissionais da área. Hoje estamos envolvendo estudiosos que vão passar um outro enfoque, para que possamos entender melhor as ações que nós devemos desenvolver para atingir os nossos objetivos. Não tenho dúvidas de que no final teremos um plano que seja útil, aplicável para a realidade de Volta Redonda, para que possamos nos tornar uma cidade mais segura”, disse Luiz Henrique.

O presidente da FOA destacou que a grande inovação deste plano é que ele nasce dentro da universidade e vai acontecer em uma cidade que possui segurança, que é Volta Redonda.

“A grandiosidade deste trabalho é aproveitar a experiência de profissionais na área de segurança pública no Brasil e no mundo, através da universidade, aproveitar o conhecimento daqueles que convivem com a violência no dia a dia e possuem uma experiência de longa data e, a partir daí, possamos atingir a melhoria da qualidade de vida para todo cidadão de Volta Redonda”, afirmou Prado.

Orofino lembrou que a Semop já atua muito bem no município e os resultados são evidentes. Segundo ele, a proposta do estudo para criação do Plano Municipal de Segurança Pública promoveu um diagnóstico a nível global sobre quais são as melhores práticas e quais as principais cidades do Brasil que tem resultados positivos.

“Gerar resultado não é só a diminuição dos indicadores de homicídios, por exemplo; mas é a percepção no cidadão de que existe uma cultura de paz em andamento no município. Para que essa construção de paz seja feita é preciso ter uma estratégia e o plano é este diagnóstico que vai ajudar a desenvolver projetos do capital humano, os próprios guardas municipais, a aproximação com o cidadão e como a tecnologia pode ser aplicada de forma inteligente”, citou Orofino. Fotos: Divulgação