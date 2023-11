Uma van da Prefeitura de Três Rios que transportava 6 pacientes adultos e uma criança com menos de 2 anos de idade, com destino ao Hospital da Unimed, furou o pneu e em seguida colidiu com a defensa metálica às margens da rodovia Lúcio Meira (BR-393), no km 264, em Barra do Piraí. O acidente aconteceu por volta de 7h30min.

Quatro pacientes foram levados para a Santa Casa de Barra do Piraí e três para o São João Batista em Volta Redonda. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, nenhuma vítima está em estado grave e o motorista da van não sofreu ferimentos.